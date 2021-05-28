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Giriş Tarihi: 28.5.2021

HSK’nın 11 yeni üyesi belirlendi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
HSK’nın 11 yeni üyesi belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğiyle ilgili süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı 4 ismin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tamamlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yardımcısının doğal üyesi olduğu HSK'nın 7'si TBMM, 4'ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği 11 üyesi 8 Haziran'da göreve başlayacak. Seçimle HSK'nın 8 üyesi değişmiş oldu. 25 Mayıs'ta HSK seçimi gündemiyle açılan TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonrasında 400 oy yeter sayısını alan Bilal Temel, Aysel Demirel, Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK üyesi olarak seçildi.
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HSK’nın 11 yeni üyesi belirlendi
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