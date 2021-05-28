HSK’nın 11 yeni üyesi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğiyle ilgili süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı 4 ismin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tamamlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yardımcısının doğal üyesi olduğu HSK'nın 7'si TBMM, 4'ü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği 11 üyesi 8 Haziran'da göreve başlayacak. Seçimle HSK'nın 8 üyesi değişmiş oldu. 25 Mayıs'ta HSK seçimi gündemiyle açılan TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalar sonrasında 400 oy yeter sayısını alan Bilal Temel, Aysel Demirel, Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK üyesi olarak seçildi.