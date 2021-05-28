Kavakcı’ya hakarette beraat kararı bozuldu

İstanbul bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a "köpek" diyen Menşure Sütlüeroğlu'ya verilen beraat kararını bozdu. Kararda, "Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biriyle gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır" denilerek, "Paylaşımın bütünü dikkate alınarak belirlenen bağlamına göre, 'köpek' sözünün ülkemizde suç tarihini de kapsayan zaman diliminde, aşağılama -tahkir- amacıyla kullanıldığı ve suçun oluştuğu tespit edildiğine" yer verildi.