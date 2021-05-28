Taksim Camii'nin açılışı vatandaşı büyüledi

Yılların özleminin sona erdiğini Taksim meydanının sembolüne kavuştuğunu belirten vatandaşlar. Taksim meydanında Cuma namazı kılmanın heyecanını da yaşadıklarını kaydettiler. Yerli yabancı binlerce insan Taksim'in meydanında yapılan Taksim Camii'nin açılışı için alanları doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açılışını yaptığı cami'nin gölkemli açılışından dolayı yılların hasretini giderdiklerini belirttiler.



SİNCABIYLA AÇILIŞA GELDİ



Taksim Camii'nin açılışına omzunda Karagöz isimli evcil sincabıyla gelen Yüksel Şeker, "Ben yıllarca Almanya'da gurbette yaşadım. Karagöz adını verdiğim sincabı yavuru iken besleyip evcilleştirdim. Nereye gitsem oda benim omzsumda oraya gelir. Sincabım artık yaşlandı. Ömrünün son günlerinde Taksim Camii'nin açılışını görme şansına sahip olduk. Taksim'de böyle bir camii'nin yapılması bizleri gururlandırdı" dedi.

Taksim Camii'nin açılışı nedeniyle İsparta Belediyesi tarafından 25 ton gülsuyu Taksim meydanı ve istiklal Caddesi ile Camii içerisine püskürtüldü. Gül lokumu ile birlikte gül suyu da dağıtıldı. Vatandaş açılışta meydana püskürtülmen gül suyu ve dağıtılan gül lokumu ve gül suyu şişelerinden oldukça memnun kaldı.