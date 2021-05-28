Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Türkiye'ye statü ve prestij kattı

Üst düzey yöneticiliğini üstlendiği Baykar'ın İstanbul merkezli bir araştırma ve üretim şirketi olduğunu ve son 20 yılda sadece insansız sistemlere büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Bayraktar, işe küçük boyutlu ürünlerle başladıklarını, her geçen gün daha büyük ölçekli ürünlere geçtiklerini ve bu yolda ilerlediklerini anlattı.

"TÜRKİYE BU TEKNOLOJİYİ HASSAS BİR ŞEKİLDE KULLANIYOR"

Bayraktar, dronlarla ilgili kritik ve yanlış anlaşıldığını düşündüğü bir mevzuya da dikkati çekmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye bu teknolojiyi çok hassas bir şekilde kullanıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir örnek vereceğim. Sosyal medyada, basında her şeyi görebilirsiniz. Türkiye'nin (dronlarla) sivilleri belirlediğine dair tek bir kanıt yok, göremezsiniz. Dronlar size terörist ile sivili çok net bir şekilde ayırt etme potansiyeli veriyor. Bu teknolojiye sahip değilseniz, kör bir şekilde ateş edebilirsiniz. Bu teknolojiyle, insansız hava araçlarıyla santimetre hassasiyetinde çalışabilirsiniz. Bu bize sivil zayiatı tamamen ortadan kaldırma avantajı sağlıyor ve Türkiye ile ilgili benim bildiğim tek bir olay bile yok. Türkiye bu konuda o kadar hassas ki toplam sivil zayiatı tamamen ortadan kaldırıyor."