AK Parti'den İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı

AK Parti sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle kutlama paylaşımı yaptı. Video ile yapılan açıklamada, "İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun" denildi.

Partinin sosyal medya hesaplarında "İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan videoda, "Çağ açıp çağ kapatan hayallerinle dikileceksin yıkılmaz denilen duvarların önüne. Yapılmaz denileni yapacaksın 7 cihan titreyecek şahiler gibi gürleyen yüreğinin sesiyle. Pusulan imanın olsun sana yeter, gerekirse karadan da yürütürsün gemileri. İnancınla varsın başını secdeye atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde. Yürü üstüne zalimin, silkelensin cihan yerinden. Kır zincirleri ki Fatih'in mirası can bulsun yeniden." ifadelerine yer verildi.