Atık sular Esenyurt’un kanayan yarası oldu! Vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul Esenyurt'ta fabrikalardan yaşam alanlarına bırakılan atık sular Esenyurtluların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Vatandaşları canından bezdiren bu kirliliğin son durağı ise Haramidere Deresi'nin ardından Akçaburgaz Mahallesi oldu. Bir kot taşlama atölyesinin endüstriyel atıkları ulu orta sokağa dökmesi bölgede bulunan iş yeri sahiplerini çileden çıkardı. SABAH'a konuşan Recep Karahan "10 Nisan'dan bu yana hem İSKİ'ye hem de Esenyurt Belediyesi'ne durumu anlatıyoruz. Endüstriyel atık bırakıyorlar. Sokak hayvanları bile burayı terk etti ama kimse bize bir çözüm sunmadı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi Haramidere Deresi'nde yaşanan atık su krizi ile gündeme gelmiş, derenin sık sık renk değiştirmesi ise sosyal medyada alay konusu olmuştu. Halk sağlığını tehdit eden atık su skandalının yeni durağı ise Akçaburgaz Mahallesi oldu. İddiaya göre fabrikalar bölgesinde yer alan bir kot taşalama atölyesi oluşan atık suları işçilerin sıkça kullandığı bir alana bırakılıyor. Atık suyun hem sağlığa zararlı olduğunu ve hem de çevreye kötü kokular yaydığını belirten bölge sakinleri şikayette bulunduğu İstanbul Su ve Kanalizason İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ve Esenyurt Belediyesi'nden uzun süredir cevap alamıyor. Etrafa yayılan atık su sebebiyle iş yerlerinin birçok defa çalışmayı durdurmak zorunda kaldığını belirten bölge sakini Recep Karahan "Bu atık sular yüzünden birçok defa iş yerlerimizi su bastı. Birçok iş yeri çalışmayı durdurdu. Biz ihracat yapan bir firmayız. Üretim mi yapacağız gece gece su baskınlarıyla mı uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR BURAYI TERK ETTİ



Atölyeden yayılan atık suyun sağlığa çok zararlı olduğunu ifade eden Karahan "Burası kötü kokudan geçilmiyor. Bunun yanında etrafa saçılan su da zehirli. Burada sokak köpeklerimiz vardı, birkaç tanesi buradaki suyu içtikleri için öldü. Ne kadar hayvan varsa hepsi burayı terk etti. Zehir saçıyor burası" dedi.

CEVAP ALAMIYORUZ



Recep Karahan "10 Nisan'dan beridir biz devamlı İSKİ'ye, Esenyurt Belediyesi'ne müracaatlarda bulunuyoruz. Defalarca geliniyor, rapor tutuluyor ve gidiliyor. O zamandan bu zamana bir şey değişmedi. Daha yeni bugün dönüş yapmak için geldiler. Bir cevap alamıyoruz. Fabrikamızı su bastı, elektrik panolarımız suyun altında kaldı, defalarca üretimi durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.