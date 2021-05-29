Ayasofya’ya selam Fatih’e armağan

stanbul'un simge yapılarından biri olarak inşa edilen Taksim Camii, cuma namazının ardından ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hamidti, devlet protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, yabancı uyruklu Müslümanlar da namaz kıldı. Isparta Belediyesi ekipleri cami ve çevresine gül suyu serpti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Fetih suresinden ayetler okundu. Namazın ardından yapılan açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
BU AŞK BAŞKA BİR AŞK:
Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Sudan nere, Taksim nere... Bu aşk başka bir aşk. Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum. Sur Yapı'nın sahipleri başta olmak üzere mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahip. Caminin yerinde mescit bile yoktu, burada maalesef kümes gibi bir yerde, gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. 40'lı, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi kimler geçti. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebir'ine verdiğimiz bir selam, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehr-i İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmed Han'ı bir daha yâd ediyorum. Aziz şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.
BU CAMİDEN YANKILANAN SES ÜLKEMİZ ÜZERİNDE HESAP YAPANLARI RAHATSIZ EDER:
Taksim Camii, 1.5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu camiden yankılanan ses, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız edecek.
ŞEHRİMİZİ KANDİL GİBİ AYDINLATACAK:
İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Camimizin cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları kıyamete kadar eksik olmayacaktır.
93 OSMANLI RUS HARBİ YILLARINDAN MENDERES'E, DEMİREL VE ERBAKAN'DAN ÖZAL'A KADAR 150 YILLIK MÜCADELE
Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Kurtuluş Savaşı yıllarında da gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, AğaCami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nâzım Hikmet, bu acı tabloyu dizelere dökmüştür. Adnan Menderes'li Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları hız kazanmıştır. Somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965'te Süleyman Demirel'in girişimi CHP'li belediye tarafından durdurulmuştur. 12 Eylül darbecileri de projeye engel olmuştur. Rahmetli Özal da netice alamamıştır. Bu cami için İBB başkanlığına seçildiğimde söz vermiştim.
AYASOFYA'DA HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ
AYasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet törenine katılan Erdoğan, Kur'an tilaveti icra etti. Törende Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.
EMİNE ERDOĞAN: HAYAL GERÇEK OLDU
Emine Erdoğan Taksim Camii'nin açılışıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkınıza hayırlı olsun' dedi.
SADECE İBADETHANE DEĞİL BİR KÜLTÜR MERKEZİ
Cami, bulunduğu lokasyonun dokusuna uygun bir mimari dille oluşturuldu. Geleneksel cami formlarımız modern çizgiler ve malzemelerle yorumlandı, 19. Yüzyıl Beyoğlu mimarisinden de esinlenerek özgün bir tasarımla inşa edildi. Cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği kütüphanesi ve sergi alanı olan bir kültür merkezine sahip. Camide bir aşevi de bulunacak.
BAŞKAN'DAN ÖZEL HAT YAZILI KURAN HEDİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'ne çok özel bir hediye verdi. Erdoğan aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan özel hat yazılı Kuran-ı Kerim'i Taksim Camii'ne hediye etti. Erdoğan namazın ardından "Bugünün hatırına, Taksim Camisi'ne Karahisari'nin hattıyla Kuran-ı Kerim'i buraya Cumhurbaşkanlığı'nın bir hediyesi olarak bırakıyoruz" diyerek Kuran-ı Kerim'i Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a verdi.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HARİKASI
Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum-çinko alaşımı özel olarak getirtildi. Cephelerde
kullanılan mermerler ise Bursa ocaklarından
seçilmiş olan Emparador Light ve Antalya Demre
ocaklarından seçilmiş olan Aero Cream taşlarından
oluştu. Projede, mühendislik olarak Türkiye'de
ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down
yöntemi kullanıldı. Cami bu yöntemle, sıfır katından
aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.
'MEYDAN GERÇEK SEMBOLÜNE KAVUŞTU'
Taksim Camii'nin açılışına akın eden vatandaşlar cuma namazı için alanı doldurdu. Yılların özleminin sona erdiğini, meydanın gerçek sembolüne kavuştuğunu belirten vatandaşlar, meydanda cuma namazı kılmanın eşsiz bir heyecan yarattığını söyledi. Mustafa KAYA /
SABAH
ÖZEL HAT İŞLEMELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Taksim Camii'nin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Mihrap, minber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat mimar Z. Altan Elmas tarafından tasarlandı. Zeynel YAMAN-Mustafa KAYA
/SABAH