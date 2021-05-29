Ayasofya’ya selam Fatih’e armağan

stanbul'un simge yapılarından biri olarak inşa edilen Taksim Camii, cuma namazının ardından ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hamidti, devlet protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, yabancı uyruklu Müslümanlar da namaz kıldı. Isparta Belediyesi ekipleri cami ve çevresine gül suyu serpti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Fetih suresinden ayetler okundu. Namazın ardından yapılan açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Sudan nere, Taksim nere... Bu aşk başka bir aşk. Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum. Sur Yapı'nın sahipleri başta olmak üzere mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahip. Caminin yerinde mescit bile yoktu, burada maalesef kümes gibi bir yerde, gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. 40'lı, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi kimler geçti. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebir'ine verdiğimiz bir selam, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehr-i İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmed Han'ı bir daha yâd ediyorum. Aziz şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.Taksim Camii, 1.5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu camiden yankılanan ses, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız edecek.İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Camimizin cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları kıyamete kadar eksik olmayacaktır.Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Kurtuluş Savaşı yıllarında da gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, AğaCami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nâzım Hikmet, bu acı tabloyu dizelere dökmüştür. Adnan Menderes'li Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları hız kazanmıştır. Somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965'te Süleyman Demirel'in girişimi CHP'li belediye tarafından durdurulmuştur. 12 Eylül darbecileri de projeye engel olmuştur. Rahmetli Özal da netice alamamıştır. Bu cami için İBB başkanlığına seçildiğimde söz vermiştim.AYasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet törenine katılan Erdoğan, Kur'an tilaveti icra etti. Törende Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.Emine Erdoğan Taksim Camii'nin açılışıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkınıza hayırlı olsun' dedi.Cami, bulunduğu lokasyonun dokusuna uygun bir mimari dille oluşturuldu. Geleneksel cami formlarımız modern çizgiler ve malzemelerle yorumlandı, 19. Yüzyıl Beyoğlu mimarisinden de esinlenerek özgün bir tasarımla inşa edildi. Cami sadece bir ibadet alanı olmayacak. Herkesin kültür ve sanatla bir araya geleceği kütüphanesi ve sergi alanı olan bir kültür merkezine sahip. Camide bir aşevi de bulunacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'ne çok özel bir hediye verdi. Erdoğan aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan özel hat yazılı Kuran-ı Kerim'i Taksim Camii'ne hediye etti. Erdoğan namazın ardından "Bugünün hatırına, Taksim Camisi'ne Karahisari'nin hattıyla Kuran-ı Kerim'i buraya Cumhurbaşkanlığı'nın bir hediyesi olarak bırakıyoruz" diyerek Kuran-ı Kerim'i Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a verdi.Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum-çinko alaşımı özel olarak getirtildi. Cephelerdekullanılan mermerler ise Bursa ocaklarındanseçilmiş olan Emparador Light ve Antalya Demreocaklarından seçilmiş olan Aero Cream taşlarındanoluştu. Projede, mühendislik olarak Türkiye'deve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Downyöntemi kullanıldı. Cami bu yöntemle, sıfır katındanaşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.Taksim Camii'nin açılışına akın eden vatandaşlar cuma namazı için alanı doldurdu. Yılların özleminin sona erdiğini, meydanın gerçek sembolüne kavuştuğunu belirten vatandaşlar, meydanda cuma namazı kılmanın eşsiz bir heyecan yarattığını söyledi.SABAHTaksim Camii'nin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Mihrap, minber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat mimar Z. Altan Elmas tarafından tasarlandı./SABAH