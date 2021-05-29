Çamlıca Kulesi’nde gurur günü

İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un en yüksek yapısı olarak yayıncılık hizmeti vermek üzere inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyir kulesi olarak da hizmet verecek olan kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.