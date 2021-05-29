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Giriş Tarihi: 29.5.2021

’nde gurur günü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çamlıca Kulesi’nde gurur günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nin 'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi

İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne İstanbul'un en yüksek yapısı olarak yayıncılık hizmeti vermek üzere inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde açılış öncesi son incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seyir kulesi olarak da hizmet verecek olan kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.
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Çamlıca Kulesi’nde gurur günü
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