Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 29.5.2021 20:07

'de terör örgütü 'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimamt ele geçirildi. Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Ortakçı-1 Operasyonu başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda Yüksekova'nın Yeşiltaş köyü kırsalında dün yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait parça, 3 şarjör ve 35 mühimmat, RPG-7 roketatar silahı, 2 başlıklı ve 2 başlıksız mühimmatı ile 2 sevk fişeği, elektrikli fünye, el bombası, 6 pil ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA