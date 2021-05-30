Aliyev ve Karaismailoğlu görüştü! 'Barış kılıcı' hediye edildi

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENECEK

Savaştan sonraki ilk dönemlerde Ermenistan'ın Zengezur koridoruna itiraz ettiğini fakat son dönemlerde bu koridorun kaçınılmazlığı ile ilgili konuları doğru bir şekilde analiz ettiklerini belirten Aliyev, konunun Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki üçlü çalışma grubunda müzakere edildiğini ve güzel sonuçlar alındığını ifade etti.

Aliyev, kurtarılan topraklarda Horadiz'den Ermenistan sınırına kadar demir yolu inşaatına çoktan başladıklarını, bu hattın en geç 2,5 yıl içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Nahçıvan demir yolunun büyük kısmının çalışır durumda olduğunu, eksik kısımlarının yapımı için tüm talimatların verildiğini dile getiren Aliyev, "Zengezur koridorunun önemli bir kısmı Ermenistan arazisinde inşa edilmelidir. Böylelikle yeni koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu da Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Azerbaycan'ın başarılarını kendi başarıları olarak gördüklerini söyledi.