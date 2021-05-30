Dedemin hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

1980 askeri darbesinden iki gün önce dönemin başbakanı Süleyman Demirel'den arkadaşlarıyla hazırladıkları Taksim Camii projesinin onayını alan İshakol Boya'nın kurucusu Süleyman İshakoğlu'nun hayali, askeri darbe ile rafa kalkmıştı. İshakoğlu'nun torunu İshakol Boya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sözer, dedesinin hayalinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek "Dedem Hacı Süleyman İshakoğlu'nun çok uğraşıp ulaşamadığı şeyin olmasına biz çok sevindik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.Çok şükür ki Sayın Erdoğan kapıyı açtı ve ilk namaz kılındı, asırlık mücadele sona erdi" dedi. Sözer, dedesinin Taksim Camii yapılması çabalarını şöyle anlattı: O dönem kurulan Taksim Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığına Süleyman İshakoğlu ve yardımcılığına Abdulkadir Çavuşoğlu seçildi.Dernek yöneticileri meşakkatli bir süreç sonrası projeyi hazırladı ve maketini 10 Eylül 1980'de dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'e sundu. Proje ve maket için o gün onay alınmasına rağmen iki gün sonra meydana gelen askeri darbe her şeyin önüne set çekti. Yine de pes etmediler. Merhum Turgut Özal'a ve Kenan Evren'e ulaşıp projenin devamını arz ettiler ancak konjonktür gereği sonuca ulaşamadılar.