Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'nde
Giriş Tarihi: 30.5.2021 10:08 Son Güncelleme: 30.5.2021 10:10

İçişleri Bakanı 'nde

DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'nde

Başkan 'ın katılımıyla cuma günü açılan 'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti.

Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi.

Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA