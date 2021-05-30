İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'nde

Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi.