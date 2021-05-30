İstanbul’un Fatihi dualarla anıldı

Hazreti Peygamber'in "İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadisiyle müjdelediği büyük fethin 568. yıldönümü kutlandı. Fethin 568. yıldönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesinde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Fatih'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İBB Başkanı İmamoğlu, törenin ardından eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ile akademisyen ve sanat tarihi profesörü Semavi Eyice'nin kabirlerini de ziyaret etti. İstanbul Valiliği'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Fatih Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit de okundu. Fatih Sultan Mehmed ve tüm şehitler için dualar edildi.Fethin yıldönümü, Fatih Sultan Mehmed Han'ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi Mehter Takımı hem marşlar eşliğinde yürüdü, hem de mini konser verdi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen programa Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımının marşlar eşliğindeki yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Parkı'na gelindikten sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı okundu. Şiir dinletisinin ardından fetih duası edildi.29 Mayıs 1453'te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. 'Fatih' unvanını alan Sultan 2. Mehmed, İstanbul'u yağmalatmazken, fethin nişanesi olarak da şehrin en büyük ibadethanesi olan Ayasofya'yı camiye dönüştürdü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümünü nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un, tüm medeniyetleri bağrına basan, insanları sevgi ve hoşgörüde buluşturan, Doğu ve Batı'nın el sıkıştığı bir diyar olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı paylaşımda "Sevdamız İstanbul'u bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve mukaddes ordusunu fethin 568'inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'un fethini Twitter'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul'un fethi ile ilgili yaptığı paylaşımda "Karadan gemileri yürüterek şanlı tarihimize unutulmayacak kutlu bir zafer ekleyen, çağ açıp çağ kapatarak tarihin seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve tüm şanlı ecdadımızı İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" denildi.MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un fethi nedeniyle Twitter'dan açıklama yaptı:Fetih bir istila, işgal, imha hareketi veya tevarüs edilen bir medeniyet birikimini yağma ve talan harabeliği değil. Fetih, iman dolu gövdesiyle mücadele eden bir milletin gönül seferi, vicdan seferberliğidir.İstanbul, , büyük hakanımız Fatih'in dev emanetidir. İstanbul'suz Türkiye yetim, İstanbul'suz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır. Unutulmasın ki, 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir. Bahçeli ayrıca Taksim Camii'nin ve Çamlıca Kulesi'nin açılmasıyla ilgili olarak teşekkür etti. ANKARA