İBB'nin su zammı teklifi ertelendi

"GİZLİ BİR SU ZAMMI TEKLİFİ VAR"

Her İSKİ Genel Kurulu'nda zam teklifiyle gelinmesinin ise komik hale gelmeye başladığını ifade eden Göksu, "Artık her İSKİ Genel Kurulu'nda su zammını konuşmaktan bihal olduk. Her genel kurulda her toplantıda su zammı teklifi gelmesi komik hale gelmeye başladı. Özellikle İBB Başkanının seçim boyunca kapı kapı dolarak 'Ben İstanbul'da suyu ve hayatı ucuzlatacağım' diye propaganda yapıp, seçimi kazandıktan sonra, ertesi günden itibaren, ilk yüzde 80 zam teklifi... Reddettik... Bütün zam teklifleri ki bugünkü ile 5'inci zam teklifi her gelen teklife enflasyon oranında katkı sunmaya çalıştık. Bugün ise yüzde 50 civarında zam teklifi geldi. Yüzde 25 direk su zammı teklifi var yüzde 25 ise metin aralarına gizlenmiş gizli bir su zammı teklifi var" ifadelerini kullandı.