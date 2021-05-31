İBB'nin su zammı teklifi ertelendi

"SU ZAMMI BU AY KONUŞULMAYACAK"

Biz de AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak bu iki temel konuda şu karara vardık. İSKİ'nin bugün talep ettiği yüzde 25 su zammını her üç ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ'nin verimliliğini ve şu anda kaynak problemi olmadığını da dikkate alarak bu maddenin kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Yani su zammı bu ay konuşulmayacak.

"İSTANBULLULARIN EMANETİNİ DOĞRU ŞEKİLDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kasım ayındaki genel kurulda İSKİ yetkilileri bize ihtiyaç analizlerini ortaya koyduktan sonra o gün tartışarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları bu verilecek zamdan kurtarıyoruz. İkincisi, 'İnsani su kullanım hakkını iptal edin' talebini AK Parti grubu olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava insani su kullanım hakkına devam edecekler. İSKİ'nin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen kendisini 'halkçı' diye tanımlayan 'halkçı' belediyenin halkın suyunu kesme talebini AK Parti grubu olarak reddediyoruz. Mecliste de reddedeceğiz. Biz İstanbulluların hukukunu korumak için buradayız, İstanbulluların emanetini en doğru şekilde taşımaya devam edeceğiz. "

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BU KARARI ALDIK"

Su zammını kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'na iade edeceklerini belirten Göksu, "İnsani su kullanım hakkının iptalini reddediyoruz, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili yönetimin İstanbulluları Duyun-u Umumiye'ye götürecek olan İstanbul'daki su kaynak ve gelirlerinin bütününün temlik edilmesini reddediyoruz. Böylece İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alınmasını reddediyoruz. İstanbullular için İstanbulluların lehine olan maddelere evet, İstanbullular için İstanbulluların aleyhine olacak maddelere hayır diyoruz." Şeklinde konuştu.