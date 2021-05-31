İSKİ’den % 50 zam planı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Yönetimi'nin suya yüzde 50'ye varan zam teklifi getireceğini açıkladı. Bugün yapılacak İSKİ Genel Kurulu'na gelecek su zamı teklifi yüzde 25 oranında olacak. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte yüzde 25 oranında gizli bir zam daha var. 2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor. Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.