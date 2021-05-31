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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Kendisine benzeyen kuzeninin kimliğini kullanmış

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kendisine benzeyen kuzeninin kimliğini kullanmış
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüte teslimiyeti ve sadakati en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı 'A5' kategorisinde yer alan ve 7.5 yıl ceza alan 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer hakkında gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, Sezer'in gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan nüfus cüzdanının amcasının oğlu B.S.'ye ait olduğu belirtildi. Kimlik üzerindeki fotoğrafın kendisine benzerlik gösterdiği için Sezer'in rahat bir şekilde sosyal ortamlarda bu kimlik ile bulunduğu kaydedildi. Kararda, sanığın birinci sınıf emniyet müdürü oluşu, bu yönüyle görevinin kamusal alanda önemine ve yasa dışı bir örgüte üye olmasına dikkat çekilerek "Bu durumda sanığın kastının yoğun olduğu anlaşılmaktadır" denildi.
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Kendisine benzeyen kuzeninin kimliğini kullanmış
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