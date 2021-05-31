Şaha kalktı Menderes’in makam aracına indi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle 81 ilde görev yapan 400 polis memurunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu kapsamda açılan sergiyi gezdiği sırada 1958'de başkomiser Hidayet Korkmaz'ın, atı Karabiber'i şaha kaldırdığı fotoğraf karesi dikkatini çekti. SABAH'ın ulaştığı o fotoğraf karesindeki Korkmaz ve atı Karabiber'in başka önemli bir olayın da kahramanı olduğu ortaya çıktı. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in uçak kazasının ardından Türkiye dönüşü sırasında karşılamada görevli olan Korkmaz ve atı Karabiber fotoğraf karesinde olduğu gibi şaha kalktı ama bu sefer inişi Menderes'in makam arabasının üstüne oldu. Bu hikâye, Erdoğan'a gezi sırasında anlatıldı.1932 doğumlu Korkmaz, İstanbul Polis Okulu'nu 1958'de bitirdi. İstanbul'da görev dağılımı için toplandıklarında Kafkasyalı olanların bir adım öne çıkması istendi. Korkmaz ve birkaç arkadaşı öne çıktı. "Kafkaslar iyi ata biner" diyerek Atlı Polis Birliği'ne alındı. Menderes'in Kıbrıs sorununu çözmek için Londra Antlaşması yapmak üzere 17 Şubat 1959'da İngiltere'ye gitmek için bindiği uçak kaza yaparken, 14 kişi öldü. Kazayı hafif yaralı atlatan Menderes, hasta yatağında Londra Antlaşması'nı imzaladı.Menderes'i Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'da havalimanında yüzbinlerce kişi karşıladı. Yol boyunca içinde bulunduğu aracı durduruldu. Menderes'in yol güzergahında polis Korkmaz'a atı Karabiber ile birlikte vatandaşın yola çıkmasını engelleme görevi verildi. Menderes, Korkmaz'a yaklaştığı sırada inanılmaz bir olay yaşandı. Mahşeri kalabalık bir anda Menderes'i yakından görmek için yola dökülmeye başladı. Korkmaz atı Karabiber ile birlikte bunu önlemeye çalıştı. Karabiber, Menderes geçtiği sırada bir anda şaha kalktı. Kalabalık ve makam aracının ortasında kalan Karabiber, ön ayaklarıyla makam aracının kaputuna sert şekilde indi. Menderes, olayın şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra yoluna devam etti.Emekli başkomiser Korkmaz geride bıraktığı birçok takdirname ve ödülün ardından 2019'da 89 yaşında hayatını kaybetti.