Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık ‘Seyir Defteri’

Bir çok tanınmış ismin el yazılarının olduğu "Sahaflar Çarşısı'nın Seyir Defteri" kitap haline geliyor. Evliya Çelebi'nin anlatımlarında eski yeri olan Kapalıçarşı'yla bahsettiği tarihi Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nın son 69 yıllık geçmişine tanıklık eden defterde Reşat Nuri Güntekin, Nurullah Ataç, Orhan Kemal, Fazı Hüsnü Dağlarca, Hasan Ali Yücel gibi isimlerin el yazıları yer alıyor. Çarşının 3'üncü kuşak sahaflarından 70 yaşındaki Turan Türkmenoğlu, defteri yakın zamanda kitap haline getireceğini belirtirken, defterin kendisine 69 yıl önce bir kitabevinde çalışan Mehmet Ertezcanlı tarafından devredildiğini söyledi. Kitapta 1952 yılından bu yana çarşıya gelen ünlü yazar ve politikacıların adları ile el yazıları bulunuyor. DHAİnsan bir şey satacaksa kitap satmalı. Bir şey alacaksa kitap almalı. Çünkü hiçbir nimet onun kadar kıymetli olmamıştır. 27 Ağustos 1957Kütüphanenizi pek güzel ve şirin buldum. Fikir ve sanat âşıklarının sevip anacakları köşe haline getireceğinizi, sizin genç faaliyetlerinizden umuyor ve bekliyorum. 14 Eylül 1953.