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Giriş Tarihi: 31.5.2021 15:47

Şehadet yıldönümünde duygulu mesaj

MİHRİBAN KOÇAKER
Şehadet yıldönümünde duygulu mesaj

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yeğeni olan ’ı, Şehadetinin 4. yılında da unutmadı.

Şırnak Senoba'da 31 Mayıs 2017'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 askerimizden kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da duygu dolu sözlerle sosyal medya hesabından andı. Beyazıt, yeğeni olan Şehit Tümgeneral için: "Sevgili Yeğenim, Asker Aydoğan'ım… Mehmetçiklerini evlatlarından ayırt etmeyen, şefkat ve merhamet yürekli yiğidim… Vatan'ına olan sevgilisiyle Türk milletinin umutlarını yeşerten, Kato Kahramanı Aydoğan Aydın'ım. Şehadetinin 4. Yılında rahmet, minnet ve özlemle..." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz alçak darbe kalkışması sırasında da Hakkari'de operasyonda olan ve burada gösterdiği kahramanlıkla darbe girişimi sonrası gerçekleşen YAŞ toplantılarında tümgeneralliğe yükselen Aydoğan Aydın, Terfi sonrası terör operasyonları nedeniyle Şırnak'a tayin edilmişti.

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Şehadet yıldönümünde duygulu mesaj
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