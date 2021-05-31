Ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin ve diğer tüm önemli konularda Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısının bu hafta yapılacağı gün ve saati merak ediliyor. Restoran, lokanta gibi işletmeleri tarafından 1 Haziran tarihinde başlaması beklenne kademeli normalleşme uygulamasıyla ilgili çıkacak kararlar merakla beklenirken kamu oyu tarafından "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonucu belli oldu mu?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısının tarihi ve görüşülmesi beklenen konulara ilişkin detaylar şöyle;
Kabine Toplantısı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Saatine ilişkin henüz net bir bilgi gelmezken, bakanlar kurulunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor.
Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında ele alınması beklenen bazı konular şu şekilde;
Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin uygulama takviminde de haziran ayı önem taşıyor. Takvim kapsamında haziran ayından önce yasalaşması gereken bazı düzenlemeleri içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi yeniden yapılandırılırken, adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirildi.
Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program adı altında birleştirilecek. Öte yandan, reform paketi kapsamında yer alan yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan diğer düzenlemelere ilişkin de 30 Haziran'a kadar adım atılması bekleniyor.
Bu arada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde de 1 Haziran tarihi önem taşıyor. Restoran ve lokantalar başta olmak üzere pek çok ticari işletme 1 Haziran'dan itibaren daha aktif olarak faaliyete geçmeyi bekliyor. Konunun, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor.