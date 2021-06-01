Bu sergideki tablolar konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Türk Telekom'un görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"nin açılışını yaptı. Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan'a, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve görme engelli çocuklar eşlik etti. Erdoğan, Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablolarını Buket Naz Türker, Yağmur Selçuk, Mehmet Kocaman ve Arda Kaya isimli çocuklarla deneyimledi. Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirip, sergi hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a görme engelli bir çocuk tarafından yapılan tablo hediye edildi. Sergideki eserler arasında Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edvard Munch'ın Çığlık, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası ve Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları yer alıyor. Görme engelliler, eserlere diledikleri zaman Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Sergi, hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.