Kabine Toplantısı sonuçları Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklandı. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda başta sokağa çıkma yasağı saatleri olmak üzere pek çok alanda değişikliğe gidildi. Alınan kararlar ise Haziran ayı boyunca devam edecek olup Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günler, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek. Buna göre; Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler? İşte 31 Mayıs Kabine Toplantısı sonuçları son dakika gelişmeleri.
ALINAN YENİ KARARLAR - KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI 31 MAYIS 2021
- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.