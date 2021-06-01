Kabine Toplantısı sonuçları Başkan Erdoğan tarafından son dakika açıklandı. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda başta sokağa çıkma yasağı saatleri olmak üzere pek çok alanda değişikliğe gidildi. Alınan kararlar ise Haziran ayı boyunca devam edecek olup Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günler, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek. Buna göre; Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler? İşte 31 Mayıs Kabine Toplantısı sonuçları son dakika gelişmeleri.