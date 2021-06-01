Kayserili profesör dünyada bir ilki gerçekleştirdi

TÜP Bebek Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner'in, rahim duvarının inceliği nedeniyle bebek sahibi olamayan 3 kadında ilk kez uyguladığı tedavi yöntemi tüp bebek yönteminde yeni bir umut oldu. Prof. Dr. Öner'in, rahme bırakılıp dokunun emmesini beklemek yerine incelen rahim kısımlarına, Platelet Rich Plasma'yı (PRP) doğrudan enjekte etmesi rahmin kalınlaşmasını sağladı. Bu yeni işlem sayesinde 3 anne, bebeklerine kavuştu. Dünyada bir ilki başaran Prof. Dr. Öner'in yaptığı tedavi yöntemi dünyanın önde gelen sağlık dergilerinden SciTechnol'de yayınlandı. PRP verilerek incelen rahim duvarının normal kalınlığa getirilmesinin, bebeğin rahimde tutunmasını sağlayan bir yöntem olduğunu belirten Öner, "Rahme bırakılıp dokunun emmesini beklemek yerine incelen rahim kısımlarına PRP'yi doğrudan enjekte etmekle rahmin kalınlaşmasını sağladık. Rahim duvarı 2-3 ayda yeterli kalınlığa ulaşabiliyor.Ardından da tüp bebek ile elde edilen embriyo, rahme bırakılıyor. Tüp bebek tedavisinde başarı elde edilmesinin zor olduğu vakalarda bile olumlu sonuç almayı mümkün kılan bu işlem birçok çift için umut oluyor" dedi. PRP kullanılan annelerden biri olan 5 yıllık evli 40 yaşındaki hemşire Barine Örcan, dört kez tüp bebek, bir kez de aşılama tedavisi denediklerini ancak başarılı sonuç alamadıklarını belirtti. Örcan "Bana ya yaşım ya da kronik tiroit hastalığım nedeniyle bebek sahibi olamadığımı söylediler. Hocamızın uyguladığı tedaviyle bebeğimi kucağıma aldım. Çok mutluyum" diye konuştu.