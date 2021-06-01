Türkiye'ye giriş kuralları yeniden belirlendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren havayoluyla Türkiye'ye girişlerde yeni kurallar belirlendi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre; Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları sona ererken, bu iki ülkeyle birlikte Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu belirlenden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

DÖRT ÜLKEDEN PCR TALEBİ

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen yolculardan ise en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu talep edilecek

AŞI VE HASTALIĞI GEÇİRENLERDEN TEST İSTENMEYECEK

Bu ülkeler dışında Türkiye'ye gelecek yolcular girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri durumunda negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek. Karantina tedbiri uygulanmayacak. Aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edemeyen yolculardan eskiden olduğu gibi 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu istenecek



YOLCULAR ÖRNEKLEME TEMELİNDE TESTE TABİ TUTULABİLECEK

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışında Türkiye'ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak