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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:12

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan iddialara yanıt: Hukuki süreç başladı

AA
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan iddialara yanıt: Hukuki süreç başladı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı , organize suç örgütü elebaşı hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı, iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan iddialara yanıt: Hukuki süreç başladı
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