Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan iddialara yanıt: Hukuki süreç başladı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı, iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.