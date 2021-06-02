Eylül sonrası maske takmak zorunlu olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam kabine toplantısı sonrası konuştu:Yüzde 60-70'i aşılandığında toplumsal bağışıklık oluşacak. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullarda normal hayata dönülmesini hedefliyoruz. Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu kişisel tercih olacak.Uğur Şahin ile görüşmemizde 12 milyon ihracat izni aldığını söyleyerek "Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dedi.Uğur Hoca'nın söylediği şekilde eğer toplam 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz.Eylül ayında ilk yerli aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek.2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde maske takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsanız takın.Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.Bakan Koca, illere göre 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" dedi. Haftalık Kovid- 19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.97, Ankara'da 115.71, İzmir'de 47.74 oldu.PANDEMİYLE mücadelede dünyaya örnek bir süreç yürüten Türkiye aşılama takvimini de eksiksiz şekilde ilerletiyor. Dün aşılamada 50 yaş üzeri vatandaşlara geçildi. Türkiye'nin dört köşesindeki sağlık merkezleri ve hastanelerde aşılanmaya başlayan 50 yaş üzeri vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Aşı olanlardan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 53 yaşındaki Füsun Terzioğlu "Aşımın ilk dozunu oldum, daha rahatladım. İkinci dozu da olduktan sonra daha güvenli olacağım" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı. ANKARAMilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde telafi eğitimi programının detaylarını açıkladı: Okullar 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. İsteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramalarımızın sonuçlarına göre ek ders verilecek. ANKARA