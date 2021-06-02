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Giriş Tarihi: 2.6.2021 19:54 Son Güncelleme: 2.6.2021 20:03

SON DAKİKA! 'de 29 milyon 500 bin 747 doz uygulandı

SON DAKİKA! Türkiye'de 29 milyon 500 bin 747 doz aşı uygulandı

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı.

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 824 bin 447, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 12 bin 914 ve toplamda 4 milyon 837 bin 361, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 377 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 605 ve toplamda 2 milyon 440 bin 91, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 110 ve toplamda 2 milyon 16 bin 325 doz olarak kayıtlara geçti.

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SON DAKİKA! Türkiye'de 29 milyon 500 bin 747 doz aşı uygulandı
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