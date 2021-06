Ülkenin safir kolyesi: Van Gölü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edremit Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu"na onur konuğu olarak katıldı.Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Kökleri milattan önceye uzanan Van'a gelmek, bir hazine sandığının kapağını açmak gibi. Van Gölü, NASA'nın dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarıyla ilgili bir yarışmasında birinci oldu. Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü. Kapalı bir havza olmasıyla da dünyada eşsiz bir konuma sahip. Muhteşem bir ekosistemi var. Ülkemizin gerdanında safir bir kolye gibi parlıyor. 2019'da Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı hazırlandı. Gölün dip temizliği yapılacak. Atık-su yönetimi sağlanacak. Entegre katı atık yönetimi oluşturulacak. Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak" dedi. Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yeryüzü tuvaline çizilmiş güzellikler yavaş yavaş siliniyor. Kuruyan göller, ırmaklar, dereler, insanlığın kaldırdığı en hüzünlü cenazelerdir.Ekosistem çökünce, yurtsuz kalan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar yok oluyor. Su kaynakları tükenince, geriye çaresiz insanlar kalıyor. İklim değişikliği ile mücadele, çok hızlı ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, yürüttüğümüz Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi projeleri, Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli adımlar. Su kaynaklarımızı ve tabiatı korumak için, seferberlik duygusuyla çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu bir tercih değil, zorunluluk. Van Gölü için de aynı saikle çalışmalıyız. Küresel olarak, her 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok. Kirli su yüzünden ölenlerin sayısı, her türlü şiddet kaynaklı ölümden daha fazla. Kirli suların sebep olduğu hastalıklar yüzünden, her dakikada 1 çocuk, hayatını kaybediyor. Dünya nüfusunun yüzde 25'i, su kriziyle karşı karşıya. Tabiatı ihmal etmek, zincirleme sorunlar getiriyor. İnsan, hayatta kalabilmek için tabiata muhtaçtır. Tabiatı gözlemlediği, ruhunu doğadan aldığı ilhamlara açık tutuğu sürece iyilik üretebilir. Tüm dünya olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor."ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 600 bin yaşında olan ve burada yaşamış medeniyetlere ait pek çok sırrı da bünyesinde saklayan Van Gölü'nü, dünyanın cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.