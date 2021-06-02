Yeni Anayasa için uzlaşı çağrısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 16. Türk Ceza Hukuku Günlerine çevrim içi olarak katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatarak, insan hakkını gözeten ve güçlendiren her öneriyi ve görüşü önemsediklerini kaydetti. HSK üye seçimleriyle ilgili siyasi partilerin uzlaşı sağlamasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Bakan Gül, aynı uzlaşıyı yeni anayasada da görmek istediklerini aktararak, "Bu uzlaşı zemini ilerisi için de umut vericidir. Meclisimizin, HSK'ya üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, ülkemizin ihtiyacı olan yeni sivil anayasa yapımında da göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.