Ayağımıza kadar gelen devletimiz iyi ki var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Mayıs'ta 'Kovid- 19 aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçileri bulundukları yerde aşılanacak' müjdesinden sonra Adana'da mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanmaya başladı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşı ekibi, Karataş'ta mevsimlik tarım işçilerinin ayaklarına giderek sırası gelenlere kaldıkları çadırda aşılarını yaptı. Abdullah Demir (65) "Nasıl aşı olacağız diye düşünüyorduk ama devletimiz ayağımıza kadar gelerek aşılarımızı yaptı. İyi ki devletimiz var, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Aşılanan diğer tarım işçileri de "Bizi unutmayan devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu. Hemşireler ve doktorlar tarım işçilerinin çocuklarına şeker verirken Karataş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Rafet Kerimoğlu "İlçemizde 10 bin tarım işçimiz var. Devletimizin imkânlarıyla sahadayız" dedi.