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Giriş Tarihi: 3.6.2021 21:45 Son Güncelleme: 3.6.2021 21:55

'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İHA
Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren-11 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öte yandan bir güvenlik korucumuzun da şehit olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 2 Haziran 2021 günü Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 3 Haziran 2021 günü "Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki Kocak 2021/1" operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır" denildi.

1'İ GRİ KATEGORİDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında ise, "Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 5 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 120 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 158 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 adet fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan MSB tarafından yapılan açıklamada da, "Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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Bitlis'te 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
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