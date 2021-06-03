Boğaziçi provokasyonunda flaş: Beraat talepleri reddedildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanmasını bahane ederek karışıklık çıkardıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan biri araştırma görevlisi, diğerleri öğrenci 12 sanığın yargılanmasına başlandı.



BÜYÜK SALONDA GÖRÜLECEK



İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tüm sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Hakim, duruşma salonunun küçük olması, duruşmaya katılan sayısının fazlalığı nedeniyle kovid tedbirleri kapsamında kimlik tespiti ve talepleri alıp savunmaları daha büyük bir salonda yapılmasına karar vererek erteleyeceğini belirtti.



BERAAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık ve avukatları, derhal beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarından Levent Pişkin, "Dört aydır devam eden adli kontrol cezalandırmaya döndü. Derhal kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, beraat talebini reddederken imza atma zorunluluğu kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.