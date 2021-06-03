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Giriş Tarihi: 4.6.2021 02:35

Çiftlerden nikah günü kuyruğu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çiftlerden nikah günü kuyruğu

Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, nikah dairelerinde gün alma izdihamı yaşanmaya başlandı. ve 'de nikâh işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Evlilik başvurusunda bulunanlar nikah tarihlerinde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar nikah salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Düğün törenlerinin belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabileceğine ilişkin karar sonrasında, Şişli ve Sarıyer Belediyesi nikah salonlarında başvurular artarken, bazı çiftler ise evlenme tarihinde değişikler yapmak için sıraya girdi.

Ramazan ayında yasaklanan ve haziran ayında pazar günü gerçekleşecek nikahlar için yeni tarihler verildi. Evlendirme şefliği sosyal mesafe kuralı gözetilerek günde 150 -200 çifte nikah işlemleri için hizmet veriyor. Genelge gereğince nikahlar açık havada 100 kişi davetli ile kıyılacak.

"MAĞDUR OLDUK"

1 senedir evlenmeyi bekleyen, haziran ayında pazar günü uygulanacak olan yasaklardan dolayı da nikah tarihlerini değiştirmeye gelen Kübra ve Erdem çifti, "13 Haziran Pazar günü olan nikahımızın tarihlerini değiştirmek için geldik. Davetiyemizi bile bastırmıştık şimdi sıkıntı oldu. Daha önce yasaklarda cumartesi ve pazar günleri nikahlar yapılıyordu. Bu ay değişmesinden dolayı sadece biz değil birçok çift mağdur oldu. Yakınlarımızı tek tek arayıp tarihimizi söyleyeceğiz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Çiftlerden nikah günü kuyruğu
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