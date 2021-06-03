Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi de araştırma konusu oldu. Zonguldak Uzun Mehmet Camii açılışında Kanuni Sondaj gemisi ile videokonferans yöntemi ile bağlantı kuruacağını açıkladı. Müjde haberi sonrası vatandaşlar "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi hakkında merak edilen bilgiler ve son dakika haberleri...

Önceki gün TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde haberi paylaştı Salgında normalleşme, anayasa çalışmaları, ekonomideki gelişmeler gibi pek çok soruyu yanıtladı. Cuma günü için ise Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağını sözlerine ekledi. Hal böyle olunca vatandaşlar; "Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü hangi açıklamayı yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. TRT'de Erdoğan'In yaptığı son dakika açıklamasına göre, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? İşte son bilgiler.

