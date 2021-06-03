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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi
Giriş Tarihi: 4.6.2021 01:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? 'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi de araştırma konusu oldu. açılışında ile videokonferans yöntemi ile bağlantı kuruacağını açıkladı. Müjde haberi sonrası vatandaşlar "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi hakkında merak edilen bilgiler ve son dakika haberleri...

Önceki gün TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde haberi paylaştı Salgında normalleşme, anayasa çalışmaları, ekonomideki gelişmeler gibi pek çok soruyu yanıtladı. Cuma günü için ise 'ta bir müjde açıklayacağını sözlerine ekledi. Hal böyle olunca vatandaşlar; "Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü hangi açıklamayı yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. TRT'de Erdoğan'In yaptığı son dakika açıklamasına göre, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? İşte son bilgiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yeni müjde haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü 'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta 'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Uzun Mehmet Camii Hakkında

Terakki Mahallesi'nde 1,5 yıldır yapımı devam eden, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine yapılan camide, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbe bulunuyor. Caminin girişinde ise mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi

Kanuni Sondaj Gemisi Hakkında

Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

Gemi, 2012'de Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore'de Sertão adıyla denize indirildi. Marshall Adaları (2012-2020) bandırasıyla, Schahin Group'a aitti ve Petrobras tarafından işletiliyordu. Bu dönemde Brezilya'da görev yaptı. Taşucu Limanı'na getirilen geminin adı Kanuni olarak değiştirildi. Koronavirüs pandemisi sona erdikten sonra gemide bakım ve yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde nedir? Zonguldak'ta Cami açılışında video konferans ile müjde haberi
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