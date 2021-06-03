Esenyurt'ta 'Mavi Su' paniği: Yeniden görüldü

VATANDAŞLAR RAHATSIZ

Akçaburgaz Mahallesi sanayi bölgesindeki yağmur suyu kanalı, bırakılan atıklar nedeni ile mavi renge büründü. Kanalın, Haramidere'deki kanala akan bölümünde daha önce de mavi ve kırmızı renkte atık bırakılmıştı. Aynı sorunun 1 aydır devam ediyor olması ise çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor. Kanaldan bırakılan atıklar nedeni ile pis koku yayılıyor.