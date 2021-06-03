HDP logosuna 'Hemen şimdi’, Türk Bayrakları'na 'Bekle şimdi!'

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, geçtiğimiz aylarda vefat eden Kemal Baysak'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı yanına asılan Azerbaycan, Kırım Türk ve Bosna Hersek bayraklarının yeniden asılması adına AK Parti tarafından Şubat ayında verilen önergenin 1 Mart'ta Karşıyaka Belediye Meclisi'nce kabul edilmesine rağmen, bayrakların neden henüz asılmadığını sordu.





BİR ARPA BOYU YOL ALAMADILAR



Keseli, "Karşıyaka Belediye Meclisimizde AK Parti Grubumuz tarafından 1 Şubat'ta verilen önerge, bir ay sonrasında Meclis'ten geçti, hemen sonrasında da Kaymakamlık onayı gerçekleşti. Milli hassasiyetlerin üst seviyede olduğu ilçemizde hem merhum Kemal Baysak'ı anmak hem Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutlamak hem Kırım Türklerine yalnız olmadıklarını hissettirmek hem de ilçemizdeki çok sayıda Balkan kökenli vatandaşımızı mutlu etmek adına bu girişimde bulunduk. Buna karşın aradan aylar geçmesine rağmen yapacağı şey yalnızca Meclis kararını uygulamak olan Karşıyaka Belediyesi, bu kadar basit bir işte dahi bir arpa boyu yol alamamıştır" dedi.



MİLLİ KONULAR VE HİZMETTE ATALET İÇİNDELER



Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'nin bir restoranına, Karşıyaka Belediyesi tarafından HDP logosuna benzer bir logonun asıldığını hatırlatan Keseli, "Söz konusu HDP logosu olunca kimseye sormayan, hızla karar alan ve uygulayan Karşıyaka Belediyesi, iş milli konulara ve hizmete geldiğindeyse ne yazık ki atalet içindedir. Bu kadar kolay, bu denli basit bir işi bile aylardır bekleten Karşıyaka Belediyesi'nin bu yavaşlığından iyi niyet çıkarmak mümkün değildir. Ya beceremiyorlar, ya istemiyorlar. Sayın Tugay ve yönetiminin, Kemal Baysak'ın vefatı üzerine 'Unutmayacağız' nutukları ne yazık ki icraat olarak sınıfta kalmıştır. Azerbaycan, Kırım Türk ve Bosna Hersek bayraklarının asılmasının geciktirilmesi hem Karşıyaka nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Balkan kökenli vatandaşlarımızı yaralamıştır hem de Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan'ın sevincine ortak olma hevesimize gölge düşürmüştür" dedi.



YAPAMIYORLARSA BIRAKSINLAR BİZ YAPALIM



Belediyenin bayrakları asmada yetersiz kalması durumunda, Karşıyakalıların bu işi gönüllü bir şekilde yapacağını söyleyen Keseli, "Hatırlanacağı gibi kamuoyunda Karşıyaka Anıtı olarak bilinen; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın inşaatı 1972'de başlayıp, Karşıyakalıların bağışlarıyla 1973 yılında bitirilmişti. Eğer Sayın Tugay'ın mazereti bütçeyse, Karşıyakalılar olarak bizler bunu yapacak güçteyiz. Acıdır ki bir bayrak asma kararını dahi bu kadar bekleten Karşıyaka Belediyesi'nin, daha büyük konularda vatandaşa hizmet sunmasını beklemek bir hayal olmuştur. Bunu da son olarak Cumhuriyet'te, İnönü'de ve Atakent'te hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.