Siirt'te bir aile daha evladına kavuştu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalarda 2009 yılından bu yana PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan bir kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandı.
Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmaları kararlılıkla devam ettiği bildirildi.