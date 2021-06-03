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Giriş Tarihi: 3.6.2021 17:31

'te bir aile daha evladına kavuştu

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te bir aile daha evladına kavuştu

Evlat nöbetindeki bir aile daha evladıyla buluştu. 2009 yılından bu yana terör örgütünde faaliyet gösteren bir kadın örgüt mensubu ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalarda 2009 yılından bu yana PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan bir kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandı.

Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmaları kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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Siirt'te bir aile daha evladına kavuştu
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