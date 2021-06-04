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Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?
Giriş Tarihi: 4.6.2021 07:17 Son Güncelleme: 4.6.2021 07:17

'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman, saat kaçta olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?

'ın açıklayacağı müjde, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Erdoğan, Cuma gününü işaret ederek "Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın beklenirken çeşitli olasılıklar da ön plana çıkıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde TRT ortak yayınına katılan Erdoğan, Cuma gününü işaret ederek "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDE AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Erdoğan'ın işaret ettiği Cuma günü gelirken müjde açıklaması sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Sosyal medya başta olmak üzere, birçok yerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir?" konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?

İşte, detaylar...

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı.

BAKAN DÖNMEZ TARİH VE SAATİ VERDİ

Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?
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