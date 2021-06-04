Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde açıklamasına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde TRT ortak yayınına katılan Erdoğan, Cuma gününü işaret ederek "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDE AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Erdoğan'ın işaret ettiği Cuma günü gelirken müjde açıklaması sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Sosyal medya başta olmak üzere, birçok yerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir?" konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman, saat kaçta olacak?

İşte, detaylar...