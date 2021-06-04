Nüfus Müdürlüğü'nden 'yoğunluk' açıklaması!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir gazetede yayınlanan nüfusta ve tapuda randevu alımına ilişkin kriz yaşandığına yönelik haberlere yanıt verdi.

Müdürlük tarafından resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada; birçok kanal üzerinden randevu alınabildiğine dikkat çekilerek pandemi öncesi 206 bin olan randevu kapasitesinin pandemi nedeniyle 145 bine indirildiği belirtildi.

Açıklamada; 145 binlik randevunun ancak 95 binin alındığı, bu randevulardan da yalnızca yüzde 65'inin dolduğu ifade edildi.

Yoğunluk yaşanan özellikle büyükşehirlerde ek tedbirlerle mağduriyet yaşanmasının önüne geçildiği vurgulandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklamasında şöyle denildi:

"Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer verilen "Nüfusta, tapuda randevu krizi! Günler sürüyor…" başlıklı habere ilişkin olarak; Nüfus müdürlüklerine ALO 199 çağrı merkezi vatandaş temsilci ve IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra; randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVI mobil aracılığıyla da randevu alınabilmektedir.

Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesi 206 bin kişi olup; pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145 bin 142 vatandaşımıza randevu verilmektedir. 3 Haziran 2021 tarihinde günlük 145 bin 142 kişilik açılan randevudan 95 bin 265'inin alındığı, açılan randevuların yüzde 65,6'sının dolduğu tespit edilmiştir.

17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarka Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır.

Tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerimizde nüfus müdürlüklerimizdeki çalışma saatleri 9.00-17:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapsiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde ise bu oranın yüzde 16'dır. Öte yandan Ankara'da yüzde 40 ve İzmir'de yüzde 70 oranındadır.

Ayrıca bu hafta sonu yapılacak LGS sınavıyla ilgili olarak tüm nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olup, herhangi bir mağduruiyet yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır.

Dolayısıyla ülkemizin yüz akı olan nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Bu anlayışla günümüz itibariyle 64 milyon 354 bin 94 T.C. kimlik akrtı 5 milyon 484 bin 797 pasaport ve 12 milyon 101 bin 837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir."