Son dakika haberi: 3 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısı son durum tablosu

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Mayıs tarihinde 221 bin 214 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 738 olurken, hasta sayısı 681'e düştü. Ağır hasta sayısı ise bin 561 olarak kayıtlara geçti. Bugün 166 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı 55 gün sonra en düşük seviye oldu. Toplam vefat sayısı ise 46 bin 787'ye yükseldi.

TOPLAM TEST SAYISI 55 MİLYONA YAKLAŞTI

Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 12 bin 205 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e çıktı. Öte yandan toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 212 bin 123'e yükseldi.