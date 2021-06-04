Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türk Hava Yolları, son 15 ayın rekorunu kırdı: Günde 863 sefer...
Giriş Tarihi: 4.6.2021 19:10 Son Güncelleme: 4.6.2021 19:14

, son 15 ayın rekorunu kırdı: Günde 863 sefer...

AA
Türk Hava Yolları, son 15 ayın rekorunu kırdı: Günde 863 sefer...

(), günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırdı. Konuya ilişkin bilgi veren THY Genel Müdürü , Twtter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

THY, bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırdı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.

"TÜRKİYE BÜYÜYOR, THY YÜKSEKTEN UÇUYOR"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Hava Yolları, son 15 ayın rekorunu kırdı: Günde 863 sefer...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA