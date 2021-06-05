2 No’lu Baro’nun merkezi, şehit Kiraz’ın posteriyle açıldı

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı. Baro binasına, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, törende yaptığı konuşmada "İstanbul yeni barosuna kavuştu. Yeni baro, sadece bir baro değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir medeniyet mücadelesinin, yani ilk insanla başlayıp ebediyete kadar devam edecek olan hak, özgürlük, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin ete kemiğe bürünmesi, hayata geçmesi noktasında çok büyük bir medeniyetin hukuk camiasındaki mücadelesidir" dedi. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Gönül Yıldız da "Meslektaşlarımız tekel haline gelen ve dayatılan barolara mahkûm olmaktan kurtuldu" ifadesini kullandı.