AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Öldü' denilen atların ölüm belgesi yok

"İBB'DE İRADE SORUNU VAR"

Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin finansal sorunları öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığına dikkat çekti. Kabaktepe, "50 yıl önce 'petrol yok' diye petrol kuyularını kapatan zihniyetle, ulaşım tünellerini kapatan zihniyet aynı. İBB'de para değil irade sorunu var. İBB'nin Metrokent'ten Şehir Hastanesi'ne kadar olan yolu yapacacak parası mı yoktu? Tüm İstanbul yollarına astıkları 'İstanbul Senin' pankartlarına ayrılan bütçeyle bile yapılırdı o yollar" diye konuştu.

"'ÖLDÜ' DENİLEN ATLARIN ÖLÜM BELGESİ YOK"

İBB sorumluluğundaki 978 atın kaybolması ve 226 atın bakımsızlıktan ölmesine de değinen Kabaktepe, "978 at nerede diye sorduk. İBB yönetimi hala şeffaf bir açıklama yapmadı. Bu atlar nereye, kimlere, ne karşılığında verildi? Reklam filminde kullanılan 1 at hariç diğer atların ne durumda olduğu konusunda endişeliyiz. Öldü denilen atların ölüm belgesi yok. Kayıp denilen atlar hakkında bir tutanak yok. Atlar kamu parasıyla satın alındı ve adeta buhar oldu. Bu işin sorumlusu kim? Atların akıbeti nedir? Açıklayın." ifadelerine yer verdi.

"2 YILDA 5 KEZ SU ZAMMI İSTEDİLER"

Kabaktepe; İBB yönetiminin Mayıs ayı meclisinde ele alınan İSKİ Olağan Kongresi'nde 2019 yılında AK Parti tarafından getirilen 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırmak istediğini de hatırlattı.