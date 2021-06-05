Arda CHP'li belediye başkan yardımcısını kapı önüne koydu

Bu güne kadar yaptığı icraatlardan çok altına imza attığı skandallarla gazete manşetlerini süsleyen CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bu sefer de belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü kapının önüne koydu.

Arda'nın il başkan yardımcısı Ergül'ü işten çıkarması parti içinde tartışmalara neden oldu. Arda'nın şikayeti üzerine partiden 1 yıl süreyle ihraç edilen bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu, Başkan Arda'nın Ergül'ü işten çıkarmakla CHP'ye bir gol daha attığını belirtip; "Başkan Arda bu hareketi ile CHP'yi kapı önüne koymuş oldu." diye konuştu.

ERGÜL'ÜN İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİ

Geride kalan 2 yılı aşkın sürede yaptığı hizmetlerle değil de verdiği tartışmalı kararlarla gazete manşetlerine taşınan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda bu sefer de 8 yıldır belediyede Başkan Yardımcısı olarak görev yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü kapı dışarı ederek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TUTANAK TUTTURDU

Arda ile başkan yardımcısı Ergül'ün arasını açan olay iddiaya göre geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşti. CHP İL Yönetiminin Gaziemir'de düzenlediği Çalıştaya il başkan yardımcısı sıfatı ile görevli olarak katılan Yasin Ergül o gün işe gitmedi. Başkan Arda da Ergül hakkında tutanak tutturdu. Ardından da önceki gün iş akdini sona erdirdi. Arda'nın İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü kapı dışarı etmesi parti içinde sıkıntıya neden oldu.

CHP'YE GOL ATTI

Geçtiğimiz aylarda Başkan Arda'nın şikayeti üzerine il disiplin kurulu tarafından 1 yıllığına geçici olarak CHP'den ihraç edilen bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Arda'nın İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü işten çıkarmakla İzmir'de CHP'ye bir gol daha attığını öne süren Çağlarsu sözlerini şöyle sürdürdü; "Başkan Arda beni şikayet ederek 1 yıl geçici süreyle partiden ihraç edilmeme sebep olarak partiye gol atmıştı. Şimdi de CHP İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü kapı önüne koyarak CHP'ye bir gol daha atmış oldu." diye konuştu.

GAZİEMİR'DE CHP'NİN İŞİ ÇOK ZOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki temsilcisinin il başkanı olduğunu hatırlatan Çağlarsu; "İl Başkan Yardımcısı demek İl Başkanını temsil eden kişi demek. Başkan Arda, yarımadadaki 5 ilçeden sorumlu il başkan yardımcısını kapı dışarı etmekle CHP'yi kapı önüne koymuş oldu. Zaten işine son verilen Ergül, Arda döneminde işe girmedi. 7-8 yıldır belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Bakalım Gaziemir Başkan Arda döneminde daha neler görecek? Önümüzdeki süreçte eğer genel merkez müdahale etmezse Gaziemir'de CHP'nin işi çok zor." diye konuştu.