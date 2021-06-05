İki CHP'li isim alay konusu oldu

Sözcü gazetesi, imam Mustafa Demirkan'a destek verdiği iddiasıyla Ali Açıkgöz'ü hedef tahtasına koydu. Sözcü'nün haberiyle harekete geçen CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, kaymakama hakaretler ederek istifaya çağırdı. Sadece 7 ilçesi bulunan ve temsil ettikleri ilden bihaber olan CHP'li isimlerin, Kaymakam Ali Açıkgöz'ün 6 ay önce Ankara'ya atandığından bile haberlerinin olmaması, vatandaşlar tarafından alay konusu yapıldı.

VEKALETEN GELİP GİTTİĞİNDEN HABERLERİ YOK

Sosyal medya hesaplarından günlerdir paylaşımlar yapan ve Bilecik Valisi'ni göreve çağırarak, İnhisar Kaymakamının istifa etmesini isteyen Tüzün ve Şahin'in, temsil ettikleri ilden haberlerinin olmaması büyük şaşkınlık yarattı. Oysa Ali Açıkgöz, bir süre önce vekâleten atandığı İnhisar Kaymakamlığı görevinden 4 ay önce yeniden Ankara'ya alınmıştı. Vekil Tüzün ve Başkan Şahin'in ısrarla istifasını istediği İnhisar'a Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer vekalet ediyor.