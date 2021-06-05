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Giriş Tarihi: 5.6.2021 16:29 Son Güncelleme: 5.6.2021 16:41

İki CHP'li isim alay konusu oldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İki CHP'li isim alay konusu oldu

’ten Milletvekili seçilen CHP’li Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’in sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar iki CHP’li ismi alay konusu yaptı. Her ikisinin de İnhisar Kaymakamı diyerek istifaya davet ettikleri Ali Açıkgöz’ün 6 ay önce Bilecik’ten ayrıldığını ve İnhisar Kaymakamı olmadığını bilmemesi, kentin gündemine oturdu. Bilecikliler toplam 7 ilçesi olan ilde kimin görev yatığını bilmeyen milletvekili ve belediye başkanı olduğuna dikkat çekti.

Sözcü gazetesi, imam Mustafa Demirkan'a destek verdiği iddiasıyla Ali Açıkgöz'ü hedef tahtasına koydu. Sözcü'nün haberiyle harekete geçen CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, kaymakama hakaretler ederek istifaya çağırdı. Sadece 7 ilçesi bulunan ve temsil ettikleri ilden bihaber olan CHP'li isimlerin, Kaymakam Ali Açıkgöz'ün 6 ay önce Ankara'ya atandığından bile haberlerinin olmaması, vatandaşlar tarafından alay konusu yapıldı.

VEKALETEN GELİP GİTTİĞİNDEN HABERLERİ YOK

Sosyal medya hesaplarından günlerdir paylaşımlar yapan ve Bilecik Valisi'ni göreve çağırarak, İnhisar Kaymakamının istifa etmesini isteyen Tüzün ve Şahin'in, temsil ettikleri ilden haberlerinin olmaması büyük şaşkınlık yarattı. Oysa Ali Açıkgöz, bir süre önce vekâleten atandığı İnhisar Kaymakamlığı görevinden 4 ay önce yeniden Ankara'ya alınmıştı. Vekil Tüzün ve Başkan Şahin'in ısrarla istifasını istediği İnhisar'a Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer vekalet ediyor.

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İki CHP'li isim alay konusu oldu
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