CHP, şehit babasını para cezasına mahkum ettirdi

Kayseri'de 30 Mart yerel seçimleri öncesi şehitlikteki programda kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e CHP'lilerin açtığı hakaret, yaralama ve mala zarar verme davasında karar verildi. Mahkeme, CHP'li Bünyan İlçe Başkanı ve belediye başkan adayına karşı yaralama ve mala zarar verme suçundan şehit babasının beraatına karar verirken, hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezasına mahkum etti. 15 Temmuz'u ikinci kez yaşadığını söyleyen Yahya Kemal Yiğit, "Yüce mahkemenin verdiği karara saygılıyım. Bugün bunların genel başkanları FETÖ'ye terör örgütü diyemiyor. Öcalan denen alçağın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a onurlu siyasetçi diyebiliyor. Benim bunlara söylediğim hakaretse bunu kabul ediyorum ve aynı sözleri tekrar yineliyorum" ifadelerini kullandı.