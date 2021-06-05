Her yıl 300 milyon fidan dikiliyor

Tüm dünyada, neredeyse yarım asırdır 5 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında ormanların önemine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ormanların insan hayatındaki yaşamsal önemine vurgu yaptı. Karacabey, ayrıca yaz ayları ile birlikte yangın sezonuna girildiğine dikkat çekerek, ormanı korumanın herkes için bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

2023 HEDEFİMİZİ 7 MİLYAR FİDAN

Açıklamasında, ağaçların sadece oksijen üretmediğini, aynı zamanda suyu koruyup, selleri ve erozyonu önlediğini, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmamızı sağladığını hatırlatarak başlayan Karacabey, "Dünya genelinde 1,6 milyon insan geçimini ormanlardan sağlıyor. Buna karşın her yıl dünyamızda ortalama 13 milyon hektarlık orman varlığı yangınlar veya çeşitli sebeplerden zarar görüyor. Ülkemiz ise dünya genelinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Türkiye'de 22,9 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. OGM olarak her yıl ülkemize ortalama 300 milyon yeni fidan kazandırıyoruz. 2023 hedefimiz ise orman varlığımızı yüzde 30'a çıkarmak ve 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" diye aktardı.

21 BİN PERSONEL

Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde orman yangını yaşandığını ifade eden Karacabey, ". Bu yangınlar yüzde 88 oranında insan kaynaklı gerçekleşiyor. Halkımızı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı ve okul çağındaki çocuklarımızı bilinçlendirmek için eğitim ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. 776 yangın gözetleme kulesi ve bu yıl kullanılacak biri yerli teknoloji olmak üzere 4 insansız hava aracı (İHA), 3 amfibik uçak, 30 su atar helikopter, 1 yönetim uçağı ve 6 idare helikopter ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat izliyoruz. Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde bin 78 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 176 dozer, 501 diğer araç-iş bulunuyor. 10 bin 545'i yangın işçisi olmak üzere diğer teknik ve idari personelimiz ile birlikte yaklaşık 21 bin personel ve gönüllü orman savaşçıları ile birlikte orman yangınları ile olan mücadele ediyoruz."