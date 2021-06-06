Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun
Eren Operasyonları kapsamında;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 6, 2021
Dün, Van Başkale'de,
Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5️⃣ teröristi etkisiz hale getiren kahraman @Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun🤲