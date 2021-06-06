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Giriş Tarihi: 6.6.2021 15:42 Son Güncelleme: 6.6.2021 16:52

Bakan Soylu duyurdu: 5 etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , Eren Operasyonları kapsamında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun

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Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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