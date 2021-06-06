Samsun’a şehit ateşi düştü

Aslen Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı olan şehit uzman çavuşun Gemlik'te ikamet ettiği öğrenildi. Şehit olayının duyulmasının ardından Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, toplantı haline geçtiler. Şehit Samet Şeker'in ailesinin, memleketleri Samsun Bafra'da olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bildiride, ''06.06.2021 günü saat:13.00 sıralarında mayın/EYP infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet ŞEKER şehit olmuştur'' denildi. Bafra doğumlu olan uzman çavuş Samet Şeker'in acı haber ailesine verildi. Şehit olan uzman çavuş Samet Şeker'in Bafra ilçesine bağlı Şeyhören Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberin verildiği, şehidin cenazesinin Bafra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.