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Giriş Tarihi: 6.6.2021 19:12 Son Güncelleme: 6.6.2021 21:21

’a şehit ateşi düştü

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’a şehit ateşi düştü

'nın Şeyhören  Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Samet Şeker şehit oldu.

Aslen nüfusuna kayıtlı olan şehit uzman çavuşun 'te ikamet ettiği öğrenildi. Şehit olayının duyulmasının ardından Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, toplantı haline geçtiler. Şehit Samet Şeker'in ailesinin, memleketleri Samsun Bafra'da olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bildiride, ''06.06.2021 günü saat:13.00 sıralarında mayın/EYP infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet ŞEKER şehit olmuştur'' denildi. Bafra doğumlu olan uzman çavuş Samet Şeker'in acı haber ailesine verildi. Şehit olan uzman çavuş Samet Şeker'in Bafra ilçesine bağlı Şeyhören Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberin verildiği, şehidin cenazesinin Bafra ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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Samsun’a şehit ateşi düştü
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