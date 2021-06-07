Ankara’da FETÖ operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikler, örgüte ait evlerde kalan mensupların finansmanını sağlayan ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadeleri ve yapılan dijital incelemelerinde tespit edilen 14 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyetteki ifadelerin ardından adliye sevk edilen FETÖ mensupları, örgüt evlerini finanse ettikleri ve finans faaliyetleri için örgüt mensupları gizlilik içerisinde ve polis takibine takılmamak için hassas davrandıkları, birbirlerine şifreli cümlelerle tanıttıkları, dijital materyallerin incelenmesi neticesi tespit edilen I.M. adlı FETÖ'cü tutuklanırken M.A ve N.Ç. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Örgütün yeniden yapılanması içerisinde bulunan diğer 11 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.